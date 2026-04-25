    Posted On
    date_range 25 April 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 10:42 PM IST

    ‘ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ദലിത്, പിന്നാക്ക വിഭാഗം’ -രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ഗാസിപുരിൽ ദലിത് ബാലിക കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞു
    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപുരിൽ ദലിത് ബാലിക ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്വന്തം മകൾക്ക് നേരിട്ട ക്രൂരതയിൽ ഒരമ്മക്കും അച്ഛനും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും യാചിക്കേണ്ടിവരുന്ന രാജ്യത്ത്, ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ധാർമിക അവകാശമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഹാത്രസ്, കഠ് വ, ഉന്നാവോ എന്നീ സംഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് ഗാസിപുരിലും ദൃശ്യമാകുന്നതെന്നും ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ദലിത്, ആദിവാസി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

    കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇരകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്റെ ശൈലിയെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നീതി യാചിക്കുകയല്ല, അത് പിടിച്ചുവാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്ത്രീസുരക്ഷാ പ്രസംഗങ്ങൾ വെറും പ്രദർശനം മാത്രമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗാസിപുർ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷ നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഏപ്രിൽ 14ന് കാണാതായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പിറ്റേന്ന് ഗംഗാ നദിയിൽനിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പെൺകുട്ടി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മുങ്ങിമരണമാണെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം.

    ആർ.എസ്.എസ് ‘രാഷ്ട്രീയ സറണ്ടർ സംഘ്’

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു.​എ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് രാം ​മാ​ധ​വ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ന്നാ​ൽ ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​റ​ണ്ട​ർ സം​ഘ്’ ആ​ണെ​ന്നും നാ​ഗ്പു​രി​ൽ വ്യാ​ജ ദേ​ശീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വെ​റും ദാ​സ്യ​വേ​ല​ക്കാ​രാ​യി മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്നും സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ഭാ​വം ഇ​തോ​ടെ പു​റ​ത്താ​യെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്നും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ നി​ർ​ത്തി​യെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​രി​ഫു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും രാം ​മാ​ധ​വ് ഒ​രു ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ത​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് തി​രു​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന്ത്യ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​കു​തി വ​ർ​ധ​ന​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS: dalits, Backward classes, Slams Modi Government, Rahul Gandhi
