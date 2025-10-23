Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    23 Oct 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 11:36 PM IST

    ഗഗൻയാൻ അരികെ -ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചെയർമാൻ

    ഗഗൻയാൻ അരികെ -ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചെയർമാൻ
    ബംഗളൂരു: ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. ചെയർമാൻ വി. നാരായണൻ. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 90 ശതമാനം ജോലിയും പൂർത്തിയായി.

    ബംഗളൂരുവിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കും മുമ്പ്, പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കും.

    അതിൽ ആദ്യ ദൗത്യത്തിൽ ‘വ്യോംമി​ത്ര’ എന്ന ഹ്യൂമനോയ്ഡിനെയും അയക്കും. ഇതിലൂടെയെല്ലാം സുരക്ഷ വിലയിരുത്തിയശേഷമായിരിക്കും നാല് യാത്രികരെയും വഹിച്ചുള്ള ദൗത്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2027ൽ ഗഗൻയാൻ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നാണ് ​പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    TAGS:isroGaganyaan
