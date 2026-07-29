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    World
    Posted On
    date_range 29 July 2026 6:49 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 7:10 PM IST

    'ഫലസ്തീൻ ആംബുലൻസുകളെ മാത്രം തടയുന്നു'; മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം നിരവധിപ്പേർ മരിച്ചു, ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളടച്ച് ഇസ്രായേൽ

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    ഫലസ്തീൻ ആംബുലൻസുകളെ മാത്രം തടയുന്നു; മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം നിരവധിപ്പേർ മരിച്ചു, ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളടച്ച് ഇസ്രായേൽ
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    റാമള്ള: അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഉപരോധം കടുപ്പിച്ചതോടെ മേഖലയിലെ ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യമേഖല പൂർണമായും തകർച്ചയുടെ വക്കിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജനവാസ മേഖലകളിലെ പ്രധാന റോഡുകളും ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളും ആംബുലൻസുകളും മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വഴികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

    നാബ്‌ലസ്, റാമള്ള, ബെത്‌ലഹേം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളെയും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളെയും പൂർണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയ ആംബുലൻസുകളെ പോലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുടെ പേരുപറഞ്ഞ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളിൽ ദീർഘനേരം തടഞ്ഞുവെക്കുകയാണ്. 20 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള ആശുപത്രി യാത്രകൾക്കായി ഇതോടെ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ.

    അവാർത്ത ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിൽ അരമണിക്കൂറോളം ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിയുടെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ നിർത്തിവെക്കാൻ സൈന്യം നിർബന്ധിച്ചതോടെ ആംബുലൻസിനുള്ളിലെ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. കൂടാതെ, അതിർത്തിയിലെ സൈനിക ഗേറ്റുകൾ തുറന്നുനൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും, ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച മുപ്പതുകാരിയായ യുവതിയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വഴിമധ്യേ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

    നാബ്‌ലസിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കുകളിൽ പ്രസവങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഡോക്ടർമാർ. വഴിയരികിലും ആംബുലൻസുകൾക്കുള്ളിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അതേസമയം, റഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലി നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുള്ള വാഹന കടന്നുപോക്കിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിലും ഫലസ്തീൻ ആംബുലൻസുകളെ മനഃപൂർവം തടയുകയാണെന്ന് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    ഇസ്രായേൽ നികുതി കുടിശ്ശിക തടഞ്ഞുവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് പണം ലഭിക്കാതെ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം നേരത്തെ തന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. അതിനുപുറമെയാണ് നിലവിലെ കടുത്ത യാത്രാവിലക്കുകൾ. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഏകദേശം 925-ഓളം തടസ്സങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ആംബുലൻസുകൾക്കും അടിയന്തര ജീവനക്കാർക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രാസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:West BankIsraelBenjamin NetanyahuIsrael PMIsrael army
    News Summary - 'ഫലസ്തീൻ ആംബുലൻസുകളെ മാത്രം തടയുന്നു'; മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം നിരവധിപേർ മരിച്ചു, ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളടച്ച് ഇസ്രായേൽ
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