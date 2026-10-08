പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും നദ്വത്തുൽ ഉലമ റെക്ടറുമായ മൗലാനാ സഈദുർറഹ്മാൻ ആസ്മി നദ്വി അന്തരിച്ചുtext_fields
ലഖ്നൗ: പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനും അറബിക് ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധനുമായ മൗലാനാ സഈദുർറഹ്മാൻ ആസ്മി നദ്വി (92) ബുധനാഴ്ച അന്തരിച്ചു. പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക സർവകലാശാലയായ ലഖ്നൗ ദാറുൽ ഉലൂം നദ്വത്തുൽ ഉലമയുടെ റെക്ടറും (മുഹ്തമിം) ഇന്റഗ്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലറുമായിരുന്നു. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിദ്യാർഥി, അധ്യാപകൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, റെക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ നദ്വത്തുൽ ഉലമയുടെ ജീവനാഡിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.
1934-ൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൗവിലാണ് ജനനം. 1952-ൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി ലഖ്നൗ ദാറുൽ ഉലൂം നദ്വത്തുൽ ഉലമയിലെത്തി. മുതിർന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവിടെത്തന്നെ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ചു.
അറബിക് പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഭാവനകൾ
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അറബിക് ഭാഷയ്ക്കും പത്രപ്രവർത്തനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകളിലൂടെ അറബ് ലോകത്തും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും അദ്ദേഹം ഏറെ ആദരിക്കപ്പെട്ടു. 1979 മുതൽ പ്രശസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് മാസികയായ 'അൽ-ബഅസുൽ ഇസ്ലാമി'യുടെ പ്രധാന എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തെയും സമകാലിക ബൗദ്ധിക ചിന്തകളെയും അറബ് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് അഖിലേഷ് യാദവ്
മൗലാനാ സഈദുർറഹ്മാൻ ആസ്മി നദ്വിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി:
"ലഖ്നൗ നദ്വത്തുൽ ഉലമ പ്രിൻസിപ്പലും ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനുമായ മൗലാനാ സഈദുർറഹ്മാൻ ആസ്മി സാഹിബ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുവെന്ന വാർത്ത അതീവ ഹൃദയഭേദകമാണ്. നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അതിവിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പുണ്യ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി എങ്ങോ അകലേക്ക് പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ."
— അഖിലേഷ് യാദവ് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
'ഇസ്ലാമും പാശ്ചാത്യ ലോകവും' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറബിയിലും ഉറുദുവിലുമായി അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ-പത്രപ്രവർത്തന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. 2019-ൽ ഓണററി ഡി.ലിറ്റ് ബിരുദവും ലഭിച്ചു.
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