ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത്

ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) നിലവിലുള്ള പേപ്പർ കറൻസി നോട്ടുകളെല്ലാം നിരോധിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും, പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് (പോളിമർ) നോട്ടുകൾ രാജ്യത്ത് പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നതുമായിരുന്നു ആ വാർത്ത. ജൂൺ 30-നകം ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നടന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാർക്കിടയിൽ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പവും പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ വാർത്തയുടെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസ്തുതാന്വേഷണ വിഭാഗമായ പി.ഐ.ബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിലുള്ള പേപ്പർ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാനോ അവക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരാനോ ഉള്ള യാതൊരുവിധ പദ്ധതിയും നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് അവർ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അവർ ഈ കാര്യം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വിഡിയോയാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ആധാരമായത്. 10, 20, 50, 100 രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ വിഡിയോ നിർമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോ ഡിജിറ്റലായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതാണെന്ന് പി.ഐ.ബി കണ്ടെത്തി. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കണ്ട് ആരും വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടായാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സന്ദേശങ്ങളെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. കൂടാതെ, യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ഇത്തരം വാർത്തകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ പി.ഐ.ബി ഫാക്ട് ചെക്കിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള പേപ്പർ നോട്ടുകൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ വിപണിയിൽ തുടരുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
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