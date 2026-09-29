വിയറ്റ്നാം-കംബോഡിയ ടൂർ പാക്കേജുമായി ഐ.ആർ.സി.ടി.സി; നിരക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ

വിയറ്റ്നാം-കംബോഡിയ ടൂർ പാക്കേജുമായി ഐ.ആർ.സി.ടി.സി; നിരക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽtext_fields
ചെന്നൈ: സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ആസ്വദിക്കാൻ പുതിയ ടൂർ പാക്കേജുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (ഐ.ആർ.സി.ടി.സി). ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എട്ട് ദിവസത്തെ 'വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിയറ്റ്നാം & കംബോഡിയ' ടൂർ പാക്കേജാണ് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരുവിന് ശേഷം ഈ ടൂർ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണ് ചെന്നൈ.
ഏഴ് രാത്രികളും എട്ട് പകലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ വിനോദയാത്രയുടെ ഒരാളുടെ പാക്കേജ് നിരക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, റോഡ് മാർഗമുള്ള യാത്രകൾ, ബസ് സർവീസുകൾ, ഹോട്ടൽ താമസം, ഭക്ഷണം, ഗൈഡ് സേവനങ്ങൾ, വിസ ചാർജുകൾ, യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയെല്ലാം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 17 മുതൽ 25, 2026 വരെയാണ് ഈ ഏഴ് രാത്രിയും എട്ട് പകലും നീളുന്ന യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിലെ ഡാനങ്, ഹാനോയ്, ഹാ ലോങ് ബേ, കംബോഡിയയിലെ സിയേം റീപ്, ആങ്കോർ വാട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ പാക്കേജ് കവർ ചെയ്യുന്നു. ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് രാത്രിയോടെയാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഡാനങ്ങിലെ മാർബിൾ മലകൾ, മൈ ഖേ ബീച്ച്, ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ്, ബാ നാ ഹിൽസ്, ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജ്, ഹോയ് ആൻ ഏഞ്ചന്റ് ടൗൺ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഹാനോയ്, ഹാ ലോങ് ബേ ക്രൂയിസ് യാത്ര, കംബോഡിയയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സിയേം റീപ്, ആങ്കോർ വാട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയും യാത്രക്കാർക്ക് സന്ദർശിക്കാം. പാക്കേജിൽ 2% ടി.സി.എസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിശുക്കളുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നും ഇത് നേരിട്ട് നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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