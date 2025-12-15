Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    15 Dec 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:03 PM IST

    ഐ.പി.എസ് ഓഫിസറുടെ ആത്മഹത്യ: ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് ഡി.ജി.പിയെ നീക്കി

    chandigarh dgp
    ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്: ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വൈ. ​പു​രാ​ൻ കു​മാ​റി​െ​ന്റ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത അ​വ​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ശ​ത്രു​ജീ​ത് ക​പൂ​റി​നെ ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി.

    ക​പൂ​ർ അ​വ​ധി​യി​ൽ പോ​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ.​പി. സി​ങ്ങി​നെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    പു​തി​യ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​​ടെ പേ​ര് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. 1992 ബാ​ച്ച് ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ഒ.​പി. സി​ങ് ഡി​സം​ബ​ർ 31നാ​ണ് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാ​ണ് വൈ. ​പു​രാ​ൻ കു​മാ​ർ സ്വ​യം നി​റ​യൊ​ഴി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. ശ​ത്രു​ജീ​ത് ക​പൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ജാ​തി വി​വേ​ച​നം കാ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14നാ​ണ് ശ​ത്രു​ജീ​ത് ക​പൂ​ർ അ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സ് ഹൗ​സി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി തു​ട​രും.

    IPS officer commits suicide: Chandigarh DGP removed
