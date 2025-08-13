Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ്;...
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 2:43 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 2:43 PM IST

    കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസ്; ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷക്ക് ഐ‌.ഒ‌.എയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    Commonwealth Games
    cancel

    2030 ലെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷക്ക് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ (ഐ‌.ഒ‌.എ) ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. പ്രത്യേക പൊതുയോഗത്തിൽ എല്ലാ മെഡൽ നേടുന്ന കായിക ഇനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പതിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്തിമ ബിഡ് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 31 ആണ്. കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിനുള്ള താൽപ്പര്യ പത്രം ഇന്ത്യ ഇതിനകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിനൊപ്പം, 2010 ലെ ആതിഥേയരായ ഡൽഹി, ഭുവനേശ്വർ എന്നിവയും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഐ.ഒ.എ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷ പറഞ്ഞു.

    മൂന്ന് തരം കായിക ഇനങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളാണ്. അവ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കായിക ഇനങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തേത് അധിക കായിക ഇനങ്ങളാണ്. ഷൂട്ടിംങ്, അമ്പെയ്ത്ത്, ഗുസ്തി തുടങ്ങിയ മെഡൽ നേടുന്ന എല്ലാ കായിക ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി. കബഡി, ഖോ ഖോ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത കായിക ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഐ.ഒ.എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കല്യാൺ ചൗബെ പറഞ്ഞു.

    കാനഡ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ, 2030 ലെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചു. കോമൺ‌വെൽത്ത് സ്‌പോർട്‌സിന്റെ ഗെയിംസ് ഡയറക്ടർ ഡാരൻ ഹാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം അടുത്തിടെ അഹമ്മദാബാദ് സന്ദർശിച്ച് വേദികൾ പരിശോധിക്കുകയും ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണുകയും ചെയ്തു. കോമൺ‌വെൽത്ത് സ്‌പോർട്‌സിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിനിധി സംഘം ഈ മാസം അവസാനം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    2030 എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗെയിംസായിരിക്കും. കൂടാതെ പരമ്പരാഗതവും തദ്ദേശീയവുമായ കായിക വിനോദങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. നവംബർ അവസാന ആഴ്ച ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ നടക്കുന്ന കോമൺ‌വെൽത്ത് സ്‌പോർട്‌സ് ജനറൽ അസംബ്ലി ആതിഥേയ രാജ്യത്തെ തീരുമാനിക്കും. 2036 ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യപത്രം ഇന്ത്യ ഇതിനകം അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന മൾട്ടി-സ്‌പോർട്‌സ് ഇവന്റിന് ഇന്ത്യ മുമ്പ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian Olympic Associationhostingcommonwealth gamesIndia
    News Summary - IOA approves India’s 2030 Commonwealth Games bid
    Similar News
    Next Story
    X