ഭോപ്പാൽ: വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുവതിയോടൊപ്പം കോടതിയിലെത്തിയ മുസ്‍ലിം യുവാവിന് നേരെ ഹിന്ദുത്വ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം. ഭോപ്പാലിലെ കോടതിയിൽ യുവതിയോടൊപ്പം എത്തിയ യുവാവിനെയാണ് ‘സംസ്‌കൃതി ബച്ചാവോ മഞ്ച്’ എന്ന തീവ്രഹിന്ദുത്വ സംഘടന പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി മർദിച്ചത്.

കസേരയിലിരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ സംഘം വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുകയും നിലത്തേക്ക് വലിച്ചിടുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷൂസിട്ട കാലുകൊണ്ട് യുവാവിന്റെ മുഖത്തും കഴുത്തിനും ചവിട്ടുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. നർസിംഗ്പൂർ നിവാസിയാണ് മർദനമേറ്റ യുവാവ്.

ഇരുമതങ്ങളിൽപെട്ട യുവാവിനെയും യുവതിയെയും ലവ് ജിഹാദ് ആരോപിച്ചാണ് സംഘം ആക്രമിച്ചത്. അക്രമത്തെ തുടർന്ന് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

സംസ്‌കൃതി ബച്ചാവോ മഞ്ചിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്ര ശേഖർ തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പട്ടാപ്പകൽ ആക്രമണം നടന്നത്. തിരക്കേറിയ കോടതി മുറിയിൽ നടന്ന സംഭവം വിഡിയോയിൽ പകർത്തി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം ചിലർ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

