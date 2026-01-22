Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:54 PM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻ.ഡി.എ സഖ്യം വിപുലീകരിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം; മോദിയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്

    തമിഴ്നാട്ടിൽ എൻ.ഡി.എ സഖ്യം വിപുലീകരിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം; മോദിയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്
    ചെ​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​ഖ്യം (എ​ൻ.​ഡി.​എ) വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​വ്ര​ശ്ര​മം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ചെ​​ന്നൈ​ക്ക​ടു​ത്ത ചെ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ട്ട് മ​ധു​രാ​ന്ത​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മോ​ദി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​യാ​ണി​ത്.

    മു​ന്ന​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ക​ക്ഷി​ക​ളെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്ത് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​പു​മ​ണി രാ​മ​ദാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി (പി.​എം.​കെ), ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​മ്മ മ​ക്ക​ൾ മു​ന്നേ​റ്റ ക​ഴ​കം (എ.​എം.​എം.​കെ) എ​ന്നി​വ​യെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി​യു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ൻ എ.​എം.​എം.​കെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ദി​ന​ക​ര​നെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ൻ​പു​മ​ണി, പി​താ​വ് ഡോ. ​രാ​മ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി.​​എം.​കെ പി​ള​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ അ​ൻ​പു​മ​ണി വി​ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. രാ​മ​ദാ​സ് വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ചേ​രി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    നി​ല​വി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ, അ​ൻ​പു​മ​ണി രാ​മ​ദാ​സി​ന്റെ പി.​എം.​കെ, ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ന്റെ എ.​എം.​എം.​കെ, ജി.​കെ. വാ​സ​ന്റെ ത​മി​ഴ് മാ​നി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, എ.​സി. ഷ​ൺ​മു​ഖം, പാ​രി​വേ​ന്ദ​ർ, ജോ​ൺ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ. ​പ​ന്നീ​ർ​ശെ​ൽ​വ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗം, പ്രേ​മ​ല​ത വി​ജ​യ്കാ​ന്ത് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എം.​ഡി.​കെ എ​ന്നി​വ​യെ കൂ​ടി എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

