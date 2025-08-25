Begin typing your search above and press return to search.
    സംയോജിത ​വ്യോമ പ്രതിരോധ ആയുധ സംവിധാനം പരീക്ഷണം വിജയം

    സംയോജിത ​വ്യോമ പ്രതിരോധ ആയുധ സംവിധാനം പരീക്ഷണം വിജയം
    സം​യോ​ജി​ത ​വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​യു​ധ സം​വി​ധാ​നം ഒഡിഷ തീരത്തുനിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​രോ​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ, വി​ക​സ​ന സ്ഥാ​പ​നം (ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ) വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച സം​യോ​ജി​ത ​വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​യു​ധ സം​വി​ധാ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​ഡി​ഷ തീ​ര​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ​ണം. വി​വി​ധ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഫ്ലൈ​റ്റ് ടെ​സ്റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​തി​ക​ര​ണ ഉ​പ​രി​ത​ല-​വ്യോ​മ മി​സൈ​ൽ, ഹ്ര​സ്വ​ദൂ​ര വ്യോ​മ​പ്ര​തി​രോ​ധ മി​സൈ​ൽ, ഉ​ന്ന​തോ​ർ​ജ ലേ​സ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത ആ​യു​ധം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഹു​ത​ല വ്യോ​മ​പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് സം​യോ​ജി​ത ​വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​യു​ധ സം​വി​ധാ​നം. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ് അ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

