Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇൻഷുറൻസ് മേഖല...
    India
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:20 PM IST

    ഇൻഷുറൻസ് മേഖല വിദേശനി​ക്ഷേ​പം; ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻഷുറൻസ് മേഖല വിദേശനി​ക്ഷേ​പം; ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം 100 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​യ​മ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ല്ലി​ന് കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും.

    പു​തു​ത​ല​മു​റ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ പ​രി​ധി 74 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 100 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 82,000 കോ​ടി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fdiinsurance
    News Summary - Insurance Amendment Bill: Cabinet approves 100% FDI in Indian insurance firms
    Similar News
    Next Story
    X