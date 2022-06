പ്രവാചക നിന്ദ: ഇന്ത്യയിൽ ചാവേറാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അൽ ഖാഇദയുടെ ഭീഷണി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: പ്രവചക നിന്ദ നടത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ ചാവേർ ബോംബാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അൽ ഖാഇദ ഭീഷണി. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചാവേർ ബോംബാക്രമണം നടത്തുമെന്നാണ് ഭീഷണി.

ഡൽഹിയിലെയും ബോംബെയിലെയും യു.പിയിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും കാവി തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ അവസാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിലോ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അഭയം കണ്ടെത്താനാകില്ല. പ്രവാചക നിന്ദക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മാർ നമ്മെ തള്ളിപ്പറയട്ടെ. പ്രവാചകനെ അപമാനിച്ചവർക്കിടയിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഞങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഒരുതരത്തിലുമുള്ള സഹതാപവും സംരക്ഷണവും അവർ അർഹിക്കുന്നില്ല. മാപ്പെന്ന വാക്കുകൊണ്ടോ ഖേദപ്രകടനം കൊണ്ടോ ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുകയില്ലെന്നും അൽ ഖാഇദയുടെ ഭീഷണി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. തെഹ്‍രികെ താലിബാൻ പാകിസ്താനും ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

Insult to the Prophet: Al Qaeda threatens to carry out suicide bombings in India