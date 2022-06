ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ അപമാനിച്ചെന്ന്; സംവിധായകൻ രാംഗോപാൽ വർമക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി പരാതി

ഹൈദരാബാദ്: എൻ.ഡി.എയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് സംവിധായകന്‍ രാംഗോപാല്‍ വർമക്കെതിരെ പൊലീസില്‍ പരാതിയുമായി ബി.ജെ.പി തെലങ്കാന ഘടകം. ദ്രൗപദി പ്രസിഡന്‍റായാല്‍ പാണ്ഡവരും കൗരവരും ആരാകുമെന്ന ട്വീറ്റാണ് പരാതിക്കിടയാക്കിയത്. പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് ആരോപണം.

If DRAUPADI is the PRESIDENT who are the PANDAVAS ? And more importantly, who are the KAURAVAS?