വിഡിയോ നീക്കാൻ ട്വിറ്ററിനും മറ്റും നിർദേശം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളെ തു​ണി​യു​രി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ലൈം​ഗി​കോ​പ​ദ്ര​വം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും വൈ​റ​ൽ വി​ഡി​യോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ട്വി​റ്റ​റി​നും മ​റ്റു സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം.സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. വി​ഡി​യോ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ണം കെ​ടു​ത്തി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലും വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​യി. മ​ണി​പ്പൂ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി സ്മൃ​തി ഇ​റാ​നി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി​രേ​ൻ സി​ങ്ങി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ഹീ​ന​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന്മാ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യി സ്മൃ​തി ഇ​റാ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Instructions to Twitter and others to remove the video