36 മുറികൾ, താഴികക്കുടമുള്ള പ്രവേശന ഹാൾ; 8.2 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 172 കോടി മൂല്യമുള്ള പുടിൻ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം...text_fields
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനിടെ താമസിക്കുന്ന ആഡംബര കൊട്ടാരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാവിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയുടെ അവധിക്കാല വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ കൊട്ടാരം ഇപ്പോൾ ലോകനേതാക്കളുടെ ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വേദിയായിരിക്കുകയാണ്.
1974 മുതൽ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണ്. സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനങ്ങൾക്കും പ്രധാന സർക്കാർ പരിപാടികൾക്കും ഇത് ഒരു വേദിയായിട്ടുണ്ട്.
അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ അവസാനത്തെ നിസാം ആയ മിർ ഉസ്മാൻ അലി ഖാൻ. അദ്ദേഹം നിർമിച്ചതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ്. ഇന്ത്യ ഗേറ്റിനടുത്തായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ് 8.2 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ 36 മുറികളുണ്ട്. മുറ്റങ്ങൾ, കമാനങ്ങൾ, ഗംഭീരമായ പടികൾ, അടുപ്പുകൾ, ജലധാരകൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലാണ്.ചില മുഗൾ രൂപങ്ങളുമുണ്ട്.
കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രധാന വാസ്തുവിദ്യാ സവിശേഷത പ്രവേശന ഹാളോടുകൂടിയ താഴികക്കുടമാണ്, അതിനു താഴെ 55 ഡിഗ്രി കോണിൽ സമമിതി ചിറകുകളുള്ള സ്തൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപം 8.2 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഫോയറിലും ഒന്നാം നിലയിലെ ഇടനാഴിയിലും ആകർഷകമായ റോംബിക് മാർബിൾ തറ ഡിസൈനുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 170 കോടിയിലേറെ വിലവരും.
1921 നും 1931 നും ഇടയിൽ ഡൽഹിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ല്യൂട്ടൻസ് കൊട്ടാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഗംഭീരവുമായ കൊട്ടാരമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ്. അശോക് റോഡിലെ 1 ലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ പങ്ക് ഉറപ്പിച്ചു. ബിൽ ക്ലിന്റൺ, ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് മുതൽ ഗോർഡൻ ബ്രൗൺ, വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വരെയുള്ള ആഗോള നേതാക്കൾ എല്ലാവരും പ്രധാനമന്ത്രി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, വിദേശകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നത വിരുന്നുകൾ, സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ, മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നിവക്കായി ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു.
1947 ൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം കൊട്ടാരം ഇടക്കിടെ നിസാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹൈദരാബാദ് നിസാമിന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ കെട്ടിടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കൊട്ടാരം പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
