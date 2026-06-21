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    India
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 9:32 AM IST

    കുറ്റവാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ : ‘അഭിജ്ഞാൻ’ ആപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ; ആശങ്ക ഉയർത്തി സ്വകാര്യതയും നിരീക്ഷണവും

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    കുറ്റവാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ : ‘അഭിജ്ഞാൻ’ ആപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ; ആശങ്ക ഉയർത്തി സ്വകാര്യതയും നിരീക്ഷണവും
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    അഭിജ്ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷന്‍

    ന്യൂഡൽഹി: കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ 'അഭിജ്ഞാൻ' വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉയർത്തുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി 1.3 കോടിയിലധികം കുറ്റവാളികളുടെയും ജയിൽ തടവുകാരുടെയും വിരലടയാള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ നാഷണൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി (NAFIS) നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ്, പോലീസ് സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ആപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇനി തെരുവുകളിൽ വെച്ചുതന്നെ സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളുടെ വിരലടയാളം സ്കാൻ ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.

    35 സെക്കൻഡിൽ തിരിച്ചറിയാം

    പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കും. പോർട്ടബിൾ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറുകൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഘടിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. പരിശോധന വേളയിൽ സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തിയുടെ വിരലടയാളം എടുത്താൽ, 35 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ NAFIS ഡാറ്റാബേസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അവരുടെ ക്രിമിനൽ ചരിത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ സ്‌ക്രീനിൽ തെളിയും.

    വാഹന പരിശോധനകളിലും ഫീൽഡ് പട്രോളിംഗിലും ഏർപ്പെടുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമായി മാറുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് പോലീസുകാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    സ്വകാര്യതയും നിയമപരമായ ആശങ്കകളും

    അതേസമയം, 'അഭിജ്ഞാൻ' ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനം വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 2022-ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമമാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് നിയമസാധുത നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പൗരന്മാരെപ്പോലും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

    അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിയമം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം റോഡിൽ വെച്ച് സാധാരണക്കാരെ ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച എഐഎംഐഎം പ്രസിഡന്റ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, പുട്ടസ്വാമി വിധിന്യായത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് വിമർശിച്ചു. പോലീസിന് തോന്നുന്ന 'സംശയം' എന്ന പദപ്രയോഗം പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    നിലവിൽ എൻസിആർബിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള NAFIS-ൽ ലഹരിമരുന്ന് കേസുകൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വലിയൊരു കുറ്റവാളി നിരയുടെ വിവരങ്ങളാണുള്ളത്. ഫോറൻസിക് തെളിവുകളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റാന്വേഷണം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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    TAGS:Amit ShahDelhi NewsCentral gov
    News Summary - Information about criminals now at your fingertips: Central government launches 'Abhijyan' app; raises concerns about privacy and surveillance
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