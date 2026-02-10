Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 10:50 PM IST

    ‘ട്രാപ് ഡീലിന്റെ’ സത്യം പതുക്കെ പുറത്തുവരുന്നു- ഖാർഗെ

    ‘ട്രാപ് ഡീലിന്റെ’ സത്യം പതുക്കെ പുറത്തുവരുന്നു- ഖാർഗെ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര​ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണം, കൃ​ഷി, ക്ഷീ​ര, വ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ട്രാ​പ്പി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ഒ​പ്പി​ട്ട ഡീ​ലി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്ന സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ പ​തി​യെ പു​റു​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ​യും ബ​ലി​ക​ഴി​ക്കു​ന്ന പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​നി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും ഫ്രെ​ബു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഫാ​ക്ട് ഷീ​റ്റും താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ഖാ​ർ​െ​ഗ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല വി​ദേ​ശ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു. സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ‘പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ’ ഫാ​ക്ട്ഷീ​റ്റി​ൽ ​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​റ്റ​ക്കാ​യി ജ​നി​ത​ക മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ ചു​വ​ന്ന ചോ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​നി​ത​ക മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ ഇ​ന​വും പാ​ലി​ന്റെ രു​ചി​യും മാ​റും. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തു​വ​​രെ ജ​നി​ത​ക​മാ​റ്റ തീ​റ്റ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് കോ​ടി ക്ഷീ​ര ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ലം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. പ​ശു​വി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, സം​ഘ് പ​രി​വാ​ർ, ബി.​ജെ.​പി രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ന്നു​കാ​ലി ജ​ന​സം​ഖ്യ​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​വും

    ട്രം​പ് പ​ര​സ്യ​മാ​യി ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടും ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ല. ഫാ​ക്ട് ഷീ​റ്റി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങ​ൽ നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ധി​ക 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ട​പ​ടി മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​മ്മ​തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    വ​സ്ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഇ​രു​ട്ട​ടി

    വ​സ്ത്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 18 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ, യു.​എ​സ്-​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ക​രാ​റി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ പൂ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തി​രു​പ്പൂ​ർ, സൂ​റ​ത്ത് പോ​ലു​ള്ള തു​ണി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ 18 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​യി​ൽ ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് തീ​രു​വ​യി​ല്ല. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​രു​ത്തി​ക്കും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

