    ഇന്ദിര ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്‌കാരം ഗ്രാക്കാ മാഷേലിന്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള 2025ലെ ​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം മൊ​സാം​ബി​ക്കി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഗ്രാ​ക്കാ മാ​ഷേ​ലി​ന്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് മു​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ മേ​നോ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജൂ​റി പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും ട്രോ​ഫി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    സ്വ​യം ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​െ​ന്റ മു​ന്ന​ണി​​പ്പോ​രാ​ളി​യാ​ണ് ഗ്രാ​ക്ക മാ​ഷേ​ലെ​ന്ന് ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 1945 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 17ന് ​ജ​നി​ച്ച ഇ​വ​ർ മെ​ത​ഡി​സ്റ്റ് മി​ഷ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് , ലി​സ്ബ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ജ​ർ​മ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ല​ഭി​ച്ചു. 1973ൽ ​മൊ​സാം​ബി​ക്കി​ൽ തി​രി​​ച്ചെ​ത്തി മൊ​സാം​ബി​ക്ക​ൻ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഫ്ര​ണ്ടി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​െ​ന്റ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി. 1975ൽ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യാ​യി.

