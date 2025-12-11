Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightയാത്രക്കാർക്ക് 10,000...
    India
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 4:29 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 4:29 PM IST

    യാത്രക്കാർക്ക് 10,000 രൂപയുടെ വൗച്ചറുമായി ഇൻഡിഗോ

    text_fields
    bookmark_border
    യാത്രക്കാർക്ക് 10,000 രൂപയുടെ വൗച്ചറുമായി ഇൻഡിഗോ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് 10,000 രൂപയുടെ വൗച്ചറുമായി ഇൻഡിഗോ. ഡിസംബർ 3,4,5 തീയതികളിൽ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിപ്പോയ യാത്രക്കാർക്കാണ് ഇൻഡിഗോ വൗച്ചർ അനുവദിച്ചത്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ യാത്രക്ക് ഈ വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കമെന്നും ഇൻഡിയോ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഇൻഡിഗോ നടപടി.

    വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ ചട്ടമനുസരിച്ചുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു പുറമേയാണിത്. യാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപുള്ള 24 മണിക്കൂറിനിടെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദായ എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ടിനു പുറമേ വിമാനത്തിന്റെ യാത്രാദൈർഘ്യം അനുസരിച്ച് 5,000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കും.

    ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി; വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​സി.​എ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​സി.​എ). ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്‍പെ​ക്‌​ട​ർ, സീ​നി​യ​ർ ഫ്ലൈ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്‍പെ​ക്‌​ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് സ​മി​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ മും​ബൈ​യി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​യോ​ഗി​ക്കും. ദി​വ​സ​വും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    ആ​കെ എ​ത്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു, ഓ​രോ വി​മാ​ന​വും പ​റ​ക്കു​ന്ന ദൂ​രം, അ​ത​ത് ദി​വ​സം ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യു​ന്ന പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം, നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​കെ സ​മ​യം, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് മൂ​ലം ബാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്‍ബൈ ആ​യു​ള്ള കോ​ക്‌​പി​റ്റ്, കാ​ബി​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, ഡി.​ജി.​സി.​എ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, റീ​ഫ​ണ്ട് നി​ല, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ കൃ​ത്യ​ത, വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം, ബാ​ഗേ​ജ് തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ നോ​ക്കു​ക. ഈ ​ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IndiGoIndia NewsTravel Vouchers
    News Summary - IndiGo to provide travel vouchers worth Rs 10,000 to passengers affected by flight disruptions
    Similar News
    Next Story
    X