2100ൽ നാം ഇന്ത്യക്കാർ എത്രപേരുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയണോ; കണക്ക് ഭീകരം!

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article 2100 ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഇപ്പോഴുള്ളതിൽനിന്ന് 41 കോടി കുറയും. ജനസാന്ദ്രതയും അതിവേഗം കുറയും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ അടുത്ത 78 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 41 കോടി കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ എന്നത് വ്യക്തിക്ക് വിഭവദൗർലഭ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുമ്പോൾ, ജനസംഖ്യ കുറയുന്നത് ഒരു പരിഭ്രാന്തി അല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യക്ക് അറിവും ജീവിത നിലവാരവും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുമെന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് പഠനം തെളിയിച്ചു. തീർച്ചയായും ഇത് ദോഷകരമായ ഫലമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ജനസംഖ്യ ഇപ്പോൾ സമാനമാണ്. പക്ഷേ അവയുടെ സാന്ദ്രതയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലും ശരാശരി 476 പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയിൽ ഇത് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 148 പേർ മാത്രമാണ്. 2100ഓടെ, ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 335 ആളുകളായി കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രതയിലെ ഇടിവ് ലോകമെമ്പാടും പ്രവചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ജനസാന്ദ്രത പ്രൊജക്ഷനിലെ ഇടിവിന് കാരണം രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകളുടെ ചുരുങ്ങലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ 2022ൽ 141.2 കോടിയിൽ നിന്ന് 2100ൽ 100.3 കോടിയായി കുറയുമെന്ന് യുഎൻ പദ്ധതികളുടെ ജനസംഖ്യാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.അതേസമയം, ചൈനയും യു.എസും പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ പ്രവണതക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2100ൽ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ 93.2 കോടിയായി ചുരുങ്ങും. 49.4 കോടിയാണ് കുറയുക. Show Full Article

India’s population may shrink by 41 crore by 2100, population density to decline at a fast clip