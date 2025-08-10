Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    10 Aug 2025 7:59 AM IST
    10 Aug 2025 7:59 AM IST

    പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി രാജ്യം

    പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി രാജ്യം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി രാ​ജ്യം. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​യ 1,50,590 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 77 ശ​ത​മാ​നം പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും 23 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​ത്. 2023-24ൽ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 1.27 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​വും, 2019-20 ലെ 79,071 ​കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വ​കു​പ്പി​നൊ​പ്പം പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കോ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി രാ​ജ്നാ​ഥ് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ള​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്ക് ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ 21 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 23 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഇ​ത് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 16 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല 28 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​ത് അ​ട​ക്കം ന​യ​പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ്

    പ്ര​തി​രോ​ധ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും 2024-25 ൽ 23,622 ​കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. 2023-24ൽ ​ഇ​ത് 21,083 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു, 12.04 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന.

    X