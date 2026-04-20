Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത...
    India
    Posted On
    date_range 20 April 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 11:11 PM IST

    ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവ്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 17 ശ​ത​മാ​ന​ം കു​റ​വ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി 2026 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 17 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല​യി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു. പെ​ട്രോ​ളി​യം പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​നാ​ലി​സി​സ് സെ​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    2026 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 18.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ആ​ണ് ക്രൂ​ഡ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി. 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ലെ 22.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഇ​ടി​വാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ നേ​രി​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ മാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ക്രൂ​ഡ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് വ​ന്ന ചെ​ല​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വി​ട്ട​ത് 11.7 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​ണ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 12.3 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ല​വ്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​ല​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 4.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വ് വ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    2026 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 7.2 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 5,727 ദ​ശ​ല​ക്ഷം മെ​ട്രി​ക് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​റാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ഗം. എ​ൽ.​പി.​ജി​യി​ലു​ള്ള ആ​ശ്രി​ത​ത്വം കു​റ​ച്ച് പി.​എ​ൻ.​ജി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IMPORTcrud oilindian oil
    News Summary - India's crude oil imports drop sharply
    Similar News
    Next Story
    X