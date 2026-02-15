Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Feb 2026 10:48 AM IST
    date_range 15 Feb 2026 10:48 AM IST

    പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചു; യു.എസിൽ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

    പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചു; യു.എസിൽ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
     സാകേത് ശ്രീനി വാസയ്യ

    ന്യൂഡൽഹി: യു.എസിൽ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി സാകേത് ശ്രീനി വാസയ്യയെ (22)മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കാലിഫോർണിയ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ് സാകേത്.

    ഫെബ്രുവരി 9ന് ബെർക്കെലി ഹിൽ ഏരിയയിലുള്ള അൻസ തടാകത്തിനു സമീപമാണ് സാകേതിനെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. സാകേതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്ത് ബനീത് സിങ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

    മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സാകേത് യു.എസിൽ എത്തുന്നത്. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് ഹൈപ്പർലൂപ്പിനായുള്ള 'മൈക്രോ ചാനൽ കൂളിങ് സിസ്റ്റവും' അതിന്‍റെ പ്രവർത്തന രീതിയും കണ്ടു പിടിച്ച ആറംഗ സംഘത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു സാകേത്.

