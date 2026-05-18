    Posted On
    date_range 18 May 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 1:49 PM IST

    യു.എസിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

    Navya Gadusu
    ചിക്കാഗോ: യു.എസിലെ ചിക്കാഗോയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആറുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തെലങ്കാനയിലെ നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 25 കാരിയായ നവ്യ ഗഡുസുവാണ് മരിച്ചത്.

    ഇന്ത്യാനയിലെ ലേക്ക് കൗണ്ടിയിലെ ക്രൗൺ പോയിന്റിന് സമീപമുള്ള ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് 65ൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തി​ൽ ചിക്കാഗോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

    ഏഴുപേരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മിനിവാൻ ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് പിറകിൽ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാൻ മറിഞ്ഞു. മിനിവാനിൽ രണ്ട് മുൻ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും മറ്റ് യാത്രക്കാർ പിറകിലാണ് ഇരുന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

    TAGS:USTelanganacar crashDeathsIndian Student
    News Summary - Indian student from Telangana dies in tragic US highway car crash
