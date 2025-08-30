Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഏഴ് വന്ദേ ഭാരത്...
    India
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 5:38 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 5:38 PM IST

    ഏഴ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടുതൽ കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; പട്ടികയിൽ കേരളവും

    text_fields
    bookmark_border
    Vande Bharath Exspress
    cancel
    camera_alt

    വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രീമിയം ട്രെയിൻ സർവീസായ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി റെയിൽവേ. മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയ ഏഴ് റൂട്ടുകളിലെ ട്രെയിനുകളിലാണ് കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ (ഐ.സി.എഫ്) നിർമിച്ച ട്രെയിൻ കോച്ചുകളുമായി 2019 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് രാജ്യത്ത് വന്ദേ ഭാരത് പ്രീമിയം ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ എട്ട് മുതൽ 16 റെക്സ് കോച്ചുകളുമായാണ് വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

    കളക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള ഏഴ് റൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ച് യാത്ര സുഖകരമാക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഇത് പ്രകാരം 16 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിന് അധികമായി നാല് കോച്ചുകൾ അനുവദിക്കുന്നതോടെ 20 കോച്ചുകളുമായി സർവീസ് വിപുലപ്പെടുത്താൻ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് സാധിക്കും. കൂടാതെ എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനിന് അധികമായി എട്ട് കോച്ചുകൾ കൂടെ അനുവദിക്കുന്നതോടെ 16 കോച്ചുകളുമായി സർവീസ് നടത്തി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേക്ക് സാധിക്കും.

    അധിക കോച്ചുകളുമായെത്തുന്ന ഏഴ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ്

    1. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20631/32 - മംഗളൂരു സെൻട്രൽ - തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ് (16 കോച്ചുകളിൽ നിന്നും 20 കോച്ചുകളിലേക്ക്)
    2. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20701/02 - സെക്കന്ദരാബാദ് - തിരുപ്പതി എക്സ്പ്രസ് (16 to 20)
    3. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20665/66 - ചെന്നൈ എഗ്‌മോർ - തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് (16 to 20)
    4. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20671/72 - മധുരൈ - ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (8 to 16)
    5. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 22499/00 - ദിയോഘർ - വാരാണസി എക്സ്പ്രസ് (8 to 16)
    6. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20871/72 - ഹൗറ - റൂർക്കേല എക്സ്പ്രസ് (8 to 16)
    7. ട്രെയിൻ നമ്പർ - 20911/12 - ഇൻഡോർ - നാഗ്പ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് (8 to 16)
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian RailwaysTrain ServicesVande Bharat TrainsMore Coaches added
    News Summary - Indian Railways to include more coaches in Seven Vande Bharat trains; Kerala also in the list
    Similar News
    Next Story
    X