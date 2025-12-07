Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:48 AM IST

    വയോധികർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഓപ്ഷൻ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ലോവർ ബർത്ത്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന; നയം വ്യക്തമാക്കി റെയിൽവേ മന്ത്രി

    വയോധികർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഓപ്ഷൻ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ലോവർ ബർത്ത്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന; നയം വ്യക്തമാക്കി റെയിൽവേ മന്ത്രി
    ന്യൂഡൽഹി: വയോധികർക്കും 45 വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ട്രെയിനുകളിൽ ലോവർ ​ബർത്തുകളിൽ മുൻഗണന നൽകാനുള്ള നയം സ്ഥിരീകരിച്ച് റെയിൽവേ. ടിക്കറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക്‌ ലോവർ ബർത്ത് നൽകും.

    ഗർഭിണികളും ഭിന്നശേഷിക്കാരുമടക്കമുള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് രാജ്യസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ​റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഓട്ടോമാറ്റിക് അലോട്ട്മെന്റും ക്വാട്ട വിശദാംശങ്ങളും

    ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും, ലോവർ ബർത്ത് അനുവദിക്കുമ്പോൾ അർഹരായ യാത്രക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിൽ റെയിൽവേയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിസർവേഷൻ സംവിധാനം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുവിലെയോ മുകളിലെയോ ​ബർത്തുകളിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റെയിൽവേയുടെ നടപടി.

    ഇത്തരത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന ലോവർ ബർത്തുകളുടെ എണ്ണം ​കോച്ചിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

    • സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്: ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ ലോവർ ബർത്തുകൾ.
    • എയർകണ്ടീഷൻഡ് 3 ടയർ (3എ.സി/3ഇ): നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ലോവർ ബർത്തുകൾ.
    • എയർകണ്ടീഷൻഡ് 2 ടയർ (2എ.സി): മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ലോവർ ബർത്തുകൾ.

    മുതിർന്ന പൗരന്മാർ (60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാർ, 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ) ഗർഭിണികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് ഈ ലോവർ ബർത്തുകളിൽ പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകുക. ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ‘confirm ticket only if lower berth available’ എന്ന ഒപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതര ബർത്തുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാ​മെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സംവരണം

    പൊതുവായ മുൻഗണന ക്വാട്ടക്ക് പുറമെ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികൾക്കും ഒപ്പമുള്ളവർക്കും രാജധാനി, ശതാബ്ദി തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളുൾപ്പെടെ എല്ലാ മെയിൽ / എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലും പ്രത്യേക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    • സ്ലീപ്പർ, 3എ.സി/3ഇ ക്ലാസ്: നാല് ബർത്തുകൾ (രണ്ട് വീതം ലോവർ, മിഡിൽ ബർത്തുകൾ).
    • റിസർവ്ഡ് സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് (2എസ്), എ.സി ചെയർ കാർ (സി.സി): നാല് സീറ്റുകൾ.

    യാത്രക്കി​ടെ ഒഴിവുവരുന്ന ലോവർ ബർത്തുകൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിംഗ് സ്റ്റാഫിന് (ടി.സി.എസ്) അധികാരമുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അർഹതയുണ്ടായിട്ടും മിഡിൽ, അപ്പർ ബർത്തുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് ഈ ലോവർ ​ബർത്ത് അനുവദിക്കാൻ ടി.സി.എസിനാവും.

    അമൃത് ഭാരത്, വന്ദേഭാരത് അടക്കം പുതിയ ട്രെയിനുകളുടെ രൂപകൽപ്പന ഭിന്നശേഷിക്കാരെക്കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാ​ണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:Indian RailwaysLower Berth
