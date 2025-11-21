Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ...
    India
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:17 PM IST

    ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്; രണ്ടെണ്ണം മൊസാമ്പിക്കിലേക്ക് അയച്ചുകഴിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്; രണ്ടെണ്ണം മൊസാമ്പിക്കിലേക്ക് അയച്ചുകഴിഞ്ഞു
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ റയിൽവേയുടെ പഴയ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ നന്നാക്കി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കയക്കുന്ന പദ്ധതി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ റെയിൽവേ ടെക്നിക്കൽ ആന്റ് ഇക്കണോമിക് സർവിസ് (റൈറ്റ്സ്) തുടങ്ങി.

    അതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ഇവർ ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കുന്നു. അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്കുകളുമായും ഇടപാടുകാരുമായും റൈറ്റ്സ് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി.

    നാരോഗേജ് ട്രാക്കുകളുളള 12 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ആദ്യം റെയിൽവേ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് റൈറ്റ്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ മിത്തൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുടക്കാൻ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മൊസാമ്പിക്കി​ലേക്ക് ആദ്യ ഘട്ടമായി രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ കയറ്റിയയച്ചുകഴിഞ്ഞു.

    ആ​ഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവർക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ എഞ്ചിനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനായി ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ റെയിൽ​വേ നിയമിച്ചു. നലവിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾ നാരോഗേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് തടസ്സമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ്ഗേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പഴയ എഞ്ചിനുകൾ നാരോഗേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇനിയും പത്തുവർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

    ‘ഞങ്ങളുടെ സ്​പെഷൽ സെൽ ബാങ്കുകളുമായും ഇടനിലക്കാരുമായും ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. ഇവിടത്തെ ബാങ്കുമായും കൊമേഴ്സ്യൽ ഫണ്ട് ക​ണ്ടെത്താനായും ചർച്ച നടത്തുന്നു’-മിത്തൽ പറയുന്നു.

    10 എഞ്ചിനുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് നാരോഗേജിലേക്ക് മാറ്റാനായി 160 കോടിയുടെ കരാർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഗേജ് മാറ്റത്തിനുള്ള ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി ജോലി തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾക്ക് പുതിയതി​ന്റെ 60 ശതമാനം ചെലവ് മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ. 2026 നകം 10 എഞ്ചിനുകൾ അയക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്.

    യൂറോപ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:africaIndian RailwaysbroadgageTrain Engine
    News Summary - Indian Railways' diesel engines to Africa; two have been sent to Mozambique
    Similar News
    Next Story
    X