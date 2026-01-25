Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവി​ക​സി​ത...
    India
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:46 PM IST

    വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന് സ്ത്രീ ​ശ​ക്തി പ്ര​ധാ​നം -രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന് സ്ത്രീ ​ശ​ക്തി പ്ര​ധാ​നം -രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന് സ്ത്രീ ​ശ​ക്തി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ത​ലേ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘നാ​രീ ശ​ക്തി വ​ന്ദ​ൻ അ​ധി​നി​യം’ സ്​​ത്രീ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​നം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി പ​ക​രും. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ, ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം മാ​റും.

    സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭ്ഭാ​യി പ​ട്ടേ​ലി​നെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പു​ക​ഴ്ത്തി. ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​രാ​ജ്യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ 150ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും വി​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​യാ​ക്കി.

    വ​ട​ക്ക് മു​ത​ൽ തെ​ക്കു​വ​രെ, കി​ഴ​ക്ക് മു​ത​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് വ​രെ ന​മ്മു​ടെ പൗ​രാ​ണി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​​ന്റെ നൂ​ലി​ഴ​ക​ൾ നെ​യ്ത​ത് പൂ​ർ​വി​ക​രാ​ണ്. ഏ​ക​ത​യു​ടെ ഈ ​സ​​ന്ദേ​ശം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ത് ശ്ര​മ​വും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Women EmpowermentDroupadi MurmuLatest News
    News Summary - Indian president on women empowerment
    Similar News
    Next Story
    X