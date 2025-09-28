Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചികിത്സക്കിടെ...
    India
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:59 AM IST

    ചികിത്സക്കിടെ സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ കാലിഫോർണിയയിൽ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ചികിത്സക്കിടെ സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ കാലിഫോർണിയയിൽ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

     അറസ്റ്റിലായ ഡോ.സഞ്ജയ് അഗർവാൾ

    Listen to this Article

    കാലിഫോർണിയ: ചികിത്സക്കിടെ സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തി‍യ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ കാലിഫോണിയയിൽ അറസ്റ്റിലായി. സാൻ ജോസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോ.സഞ്ജയ് അഗർവാളാണ്(68) ആണ് മിൽപിട്ടാസ് പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. സെപ്റ്റംബർ 16നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പരാതി ലഭിക്കുന്നത്.അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

    സെപ്റ്റംബർ 24നാണ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ അഗർവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് സാന്‍റാ ക്ലാരാ മെയിൻ ജയിലിലേക്ക് ഇയാളെ മാറ്റി. മറ്റാർക്കെങ്കിലും അഗർവാളിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാൻജോസിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന അഗർവാൾ ഇവിടുത്തെ ഗുഡ് സമരിതൻ ആശുപത്രിയിൽ പൾമണനോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsSexual Assaultindian doctorArrest
    News Summary - Indian doctor arrested in California for sexually assaulting woman during treatment
    Similar News
    Next Story
    X