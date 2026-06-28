'ഓപ്പറേഷൻ അമിസ്റ്റാഡ്'; വെനിസ്വേലയിലെ ഭൂകമ്പബാധിതർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ഇന്ത്യ

'ഓപ്പറേഷൻ അമിസ്റ്റാഡ്'; വെനിസ്വേലയിലെ ഭൂകമ്പബാധിതർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ഇന്ത്യtext_fields
കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന വെനിസ്വേലൻ ജനതക്ക് ആശ്വാസവുമായി ഇന്ത്യ. 'ഓപ്പറേഷൻ അമിസ്റ്റാഡ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ വെനിസ്വേലയിലേക്ക് അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. തകർന്നടിഞ്ഞ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാനും, ദുരന്തമുഖത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകാനുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ശ്രമം.
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ 60 പാരാ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള 41 അംഗ സംഘത്തെയാണ് വെനിസ്വേലയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒൻപത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ അടങ്ങുന്ന ഈ സംഘം അവിടെ ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിച്ച് പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും. മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജും ഇന്ത്യ വെനിസ്വേലയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ തന്റെ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യ അയച്ച ഈ ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ യൂണിറ്റും മറ്റ് സഹായങ്ങളും വെനിസ്വേലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യത്വപരമായ ഈ ഇടപെടലിലൂടെ ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്.
ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വെനിസ്വേലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സ്നേഹപൂർണമായ ഇടപെടൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ദുരന്തമുണ്ടായാലും, കൈത്താങ്ങുമായി ഓടിയെത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഈ ഓപ്പറേഷൻ മാറി കഴിഞ്ഞു. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
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