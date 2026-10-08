17,500 അടി ഉയരത്തിലും ഇനി ഡ്രോൺ പറക്കും; ഹിമാലയത്തിൽ പുതിയ നീക്കവുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

17,500 അടി ഉയരത്തിലും ഇനി ഡ്രോൺ പറക്കും; ഹിമാലയത്തിൽ പുതിയ നീക്കവുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഹിമാലയത്തിലെ അതീവ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫസ്റ്റ്-പേഴ്സൺ വ്യൂ (FPV) ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. 17,500 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ 225 FPV ഡ്രോണുകൾക്ക് സൈന്യം ഓർഡർ നൽകി.
ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകളുടെ വേഗത, കൃത്യത, പറക്കൽ ദൈർഘ്യം, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഓർഡർ നൽകിയത്. ചൈനയുമായുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖയായ എൽ.എ.സിയിലും പാകിസ്താനുമായുള്ള എൽ.ഒ.സിയിലും 12,000 മുതൽ 18,000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിലാണ് സൈനികർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സിയാച്ചിൻ മേഖലയിലും സമാനമായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്.
മുൻനിരയിലെ വിദൂര സൈനിക പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സൈനികർ, കോവർകഴുതകൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സമയവും ചെലവും വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥ മോശമായാൽ വ്യോമമാർഗമുള്ള വിതരണം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡ്രോണുകൾ വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ബദലായി മാറുന്നത്.
എന്നാൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സാങ്കേതികമായി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. 15,000 അടി ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ കുറയുന്നതിനാൽ പ്രൊപ്പല്ലറുകളുടെ ലിഫ്റ്റും മോട്ടോറുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറയും. കടുത്ത തണുപ്പ് ലിഥിയം ബാറ്ററികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാറ്ററിക്ക് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ.
പർവതനിരകൾ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും ഡ്രോണുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തെയും വീഡിയോ സംപ്രേഷണത്തെയും ബാധിക്കാം. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ലഡാക്കിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സ്പിതിയിലെയും ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യം ഡ്രോണുകളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
യുക്രൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകളുടെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ആളില്ലാ സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിരീക്ഷണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, കൃത്യമായ ആക്രമണം, ആശയവിനിമയം തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ എയറോഡ്രോൺ റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (Aerodrone Robotics Pvt Ltd) ആണ് ഓർഡർ ലഭിച്ച ഡ്രോണുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സൈനിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള യുദ്ധ, നിരീക്ഷണ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത്.
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