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    India
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 9:52 AM IST

    ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾക്ക് വിട; പുതിയ യൂനിഫോം കോഡുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

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    ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾക്ക് വിട; പുതിയ യൂനിഫോം കോഡുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
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    ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾക്ക് വിട നൽകി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ യൂനിഫോം കോഡ് ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. 'ആർമി യൂനിഫോംസ്-2026 പാംഫ്ലെറ്റ്' (Army Uniforms-2026 Pamphlet) എന്ന പേരിലിറക്കിയ പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം, പരേഡുകളിൽ റിവ്യൂയിങ് ഓഫീസർമാർ നിർബന്ധമായും വാൾ ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. കൂടാതെ ചില മെസ് ഡ്രസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 'പൗച്ച് ബെൽറ്റുകളും' ഇനിമുതൽ ഉണ്ടാകില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്ന 'റോയൽ' (Royal) പോലെയുള്ള പുരാതന പദപ്രയോഗങ്ങളും സൈന്യം പൂർണ്ണമായി നിർത്തലാക്കി.

    ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര വ്യക്തിത്വത്തിനും ദേശീയതക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സൈനിക പാരമ്പര്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 'ബന്ദി ജാക്കറ്റ്' (Bandi Jacket) എന്ന തദ്ദേശീയമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സിവിൽ ഫോർമൽ ഡ്രസ്സിന്റെ ഭാഗമായി സൈന്യം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗിക സിവിൽ വസ്ത്രമായി ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടിനും ഫോർമൽ ട്രൗസറിനുമൊപ്പം കഴുത്ത് അടച്ച രീതിയിലുള്ള കോട്ടായ 'ബന്ദി ജാക്കറ്റ്' ധരിക്കാം.

    പുതിയ നിയമപ്രകാരം റിവ്യൂയിങ് ഓഫീസർമാർ പരേഡുകളിൽ വാൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ആർമി ദിന പരേഡുകൾ, ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ പരേഡ് കമാൻഡർമാർ, കണ്ടിൻജന്റ് കമാൻഡർമാർ, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി വാൾ ധരിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ.

    പ്രതീകാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സൈന്യത്തിൽ പുതിയ ശീതകാല വസ്ത്രവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ജേഴ്സിക്ക് പകരമായി 'ബാറ്റിൽ ജാക്കറ്റ്' (Battle Jacket) കൊണ്ടുവരും. 2029 ജൂണോടെ എല്ലാ റാങ്കുകളിലുള്ളവർക്കും ബാറ്റിൽ ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കും. ഇതിനായി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    സൈനികരുടെ വ്യക്തിപരമായ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർശനമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയ മാനുവലിലുണ്ട്. ഹെയർസ്റ്റൈലുകൾ, അനുമതിയില്ലാത്ത താടി, ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാറ്റൂകൾ, ബോഡി പിയേഴ്സിങ്, കോസ്മെറ്റിക് മേക്കപ്പ് എന്നിവ യൂനിഫോമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു. യൂനിഫോമിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയ, മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ, പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ, സ്വകാര്യ പാർട്ടികൾ, പണം വാങ്ങിയുള്ള മാധ്യമ പരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ യൂനിഫോം ധരിച്ച് പങ്കെടുക്കാനും പാടില്ല.

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    TAGS:Indian ArmyUnion Ministry of Defenceuniform codeLatest News
    News Summary - Indian Army introduces new uniform code
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