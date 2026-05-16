പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേധാവി: 'ചരിത്രമാകണോ ഭൂമിശാസ്ത്രമാകണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താൻ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കനത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്താൻ തുടരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് "ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരണമോ അതോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമോ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും" എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ശനിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ മനേക്ഷാ സെന്ററിൽ നടന്ന 'സേനാ സംവാദ്' എന്ന സംവേദനാത്മക പരിപാടിയിലാണ് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായതുപോലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്.
2025 മെയ് 7-നാണ് പഹൽഗാമിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തിയ അത്യാധുനിക വ്യോമ-കരസേനാ ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരുന്നു. 88 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത സൈനിക പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മെയ് 10-നാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറായത്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള തന്ത്രപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പരിപാടിയിൽ ദ്വിവേദി വ്യക്തമാക്കി. ഭൂമിശാസ്ത്രമോ ചരിത്രമോ എന്നത് പാകിസ്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ജനറൽ ദ്വിവേദിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ, ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും പാകിസ്താന് ഒരു തുറന്ന സന്ദേശം നൽകുകയും ഭീകരതക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register