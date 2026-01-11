Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹിജാബ് ധരിച്ച വനിത...
    India
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:48 AM IST

    ഹിജാബ് ധരിച്ച വനിത ഒരുനാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഉവൈസി; പ്രസ്താവനക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹിജാബ് ധരിച്ച വനിത ഒരുനാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ഉവൈസി; പ്രസ്താവനക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: ഹിജാബ് ധരിച്ച സ്ത്രീ ഒരുനാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് എ.ഐ.എം.ഐ.എം തലവൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾക്കും തുല്യപരിഗണന നൽകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനിലേത് പോലെ ഒരു മതത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾക്ക് മാത്രമേ ഭരണഘടന പദവികൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുയെന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

    മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോളാപൂരിൽ ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഉവൈസിയുടെ പരാമർശം. പാകിസ്താൻ ഭരണഘടനപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡന്റോ ആവാൻ സാധിക്കു. എന്നാൽ, അംബേദ്ക്കർ എഴുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാം. ഒരു നാൾ ഹിജാബ് ധരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ മകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമെന്ന് ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടി എം.പിയായ അനിൽ ബോ​ണ്ടെയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ഉവൈസി നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്‍ലിം വനിതകൾക്ക് ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇറാനിൽ ഹിജാബിനെതിരായ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി എം.പി പറഞ്ഞു.

    എൻ.സി.പിയുടെ പ്രഫൂൽ പട്ടേലും ഉവൈസിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉവൈസി ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asaduddin OwaisiIndia NewsBJP
    News Summary - India will one day have hijab-clad woman as PM
    Similar News
    Next Story
    X