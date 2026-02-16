Begin typing your search above and press return to search.
    India
    16 Feb 2026 10:44 PM IST
    16 Feb 2026 10:44 PM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ: കർഷകരുടെ ജീവനോപാധി അടിയറവെച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ്

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ: കർഷകരുടെ ജീവനോപാധി അടിയറവെച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ്യാ​പാ​ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​യു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യം പ​ണ​യം വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ജീ​വ​നോ​പാ​ധി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഊ​ർ​ജ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​വും വ​രെ അ​ടി​യ​റ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോൺഗ്രസ് പാ​ർ​ട്ടി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും എം.​പി​യു​മാ​യ ര​ൺ​ദീ​പ് സി​ങ് സു​ർ​ജേ​വാ​ല​യാ​ണ് ഈ ​ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ഏ​ർ​പ്പാ​ടും 1.44 ശ​ത​കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​പ​ണി തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കാ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ, കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​വ​യി​ല്ലാ​തെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സു​ർ​ജേ​വാ​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

