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    India
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 10:51 AM IST

    ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; 99 % വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ

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    ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; 99 % വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ
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     Sergio Gore

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും യുഎസ് അംബാസഡർ വ്യക്തമാക്കി. 99 ശതമാനം വിഷയങ്ങളിലും ധാരണയായെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോറാണ് അറിയിച്ചത്.

    അതേസമയം, ബാക്കിയുള്ള ഒരു ശതമാനം വിഷയങ്ങളിലെ തർക്കം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനാണ് ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതെന്നും ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സെർജിയോ ഗോർ വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയിൽ നടന്ന സിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫറൻസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത് വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം താരിഫ് ശുപാർശ ഇന്ത്യയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ലെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, കാനഡ, മെക്സിക്കോ, ജപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 60-ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണെന്നുമാണ് സെർജിയോ ഗോറിന്റെ വിശദീകരണം.

    ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിനായുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ജോലികളും പൂർത്തിയായെന്നും, ഇനി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ 15 മാസമായി ചർച്ചയിലുള്ള കരാർ അടുത്ത മാസം താൽക്കാലിക 10 ശതമാനം ലെവി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ട്രംപ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താരിഫ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുന്നതുവരെ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

    ഭാവിയിലെ താരിഫ് നടപടികൾക്കായി സെക്ഷൻ 301 വ്യവസ്ഥകളെ അമേരിക്ക ആശ്രയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് കീഴിൽ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യയും നിലവിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ മറ്റ് കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതികൾക്ക് മികച്ച താരിഫ് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. തുടർന്നുള്ള സെക്ഷൻ 301 അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ മൊഡ്യൂളുകൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം, സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 15 രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന അമിത ഉൽപാദന ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഒരു അന്വേഷണം. നിർബന്ധിത തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തടയാൻ പല രാജ്യങ്ങളും മതിയായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാദങ്ങളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

    ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം തന്നെ ഇന്ത്യയും യു.എസും ഒരു ഇടക്കാല ക്രമീകരണത്തിൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന് താരിഫ് പ്ലാൻ തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാവുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:india usus ambassadorIndia-US trade deal
    News Summary - India-US trade deal; 99% of issues agreed upon, says US ambassador
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