Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര...
    India
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:04 AM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ അരികെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ അരികെ
    cancel
    Listen to this Article

    ഇന്ത്യ -അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ യാഥാർഥ്യത്തോട് അടുത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മിക്കവാറും ഈയാഴ്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. ഓഹരി വിപണിക്ക് ഉണർവേകുന്ന വാർത്തയാകും അത്. നേരത്തെ യു.എസ് ഇന്ത്യക്കുമേൽ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി​യപ്പോൾ തിരിച്ചടി നേരിട്ട മേഖലകളും കമ്പനികളുമാണ് കരാർ യാഥാർഥ്യമായാൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക.

    ടെക്സ്റ്റൈൽ, ആഭരണം, സമുദ്രോൽപന്നങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ്, കാർപെറ്റ്, ഫർണിച്ചർ, വാഹന ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കയറ്റുമതി. ട്രംപ് തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലെ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലയിടിഞ്ഞു. കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിന് അടുത്തെത്തിയെന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോഴേ ഇവയിൽ തിരിച്ചുവരവ് സൂചന കാണുന്നു. ഹ്രസ്വകാല സാധ്യതയുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:financeindia us trade dealLatest News
    News Summary - india us trade contract
    Similar News
    Next Story
    X