Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 11:59 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് ബ​ന്ധം മി​ക​ച്ച​ത്; പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രും -പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് ബ​ന്ധം മി​ക​ച്ച​ത്; പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രും -പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നെ​ന്നും എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മോ​ദി​ക്ക് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്; നേ​താ​ക്ക​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ്. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും -ഗോ​യ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന ഗോ​യ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്രം ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്ഷേ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ മ​റ​ന്നി​രു​ന്നു; പ​ക്ഷേ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി അ​ത് പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജി ‘സ്വ​ദേ​ശി’​ക്ക് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി, മോ​ദി അ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു -ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

