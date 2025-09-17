ഇന്ത്യ-യു.എസ് ബന്ധം മികച്ചത്; പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും -പിയൂഷ് ഗോയൽtext_fields
മുംബൈ: ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളായതിനാൽ ഇന്ത്യയും യു.എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മികച്ച രീതിയിൽ തുടരുന്നെന്നും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തൃപ്തികരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു.എസ് പ്രതിനിധി ചർച്ചകൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. ഇന്ത്യയും യു.എസും സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളാണ്; നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും -ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന ഗോയൽ, അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ വരച്ചുകാട്ടി. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച ക്ഷേമ സംരംഭങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ശുചിത്വത്തിനായുള്ള ആഹ്വാനം ആളുകൾ മറന്നിരുന്നു; പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി ‘സ്വദേശി’ക്ക് ആഹ്വാനം നൽകി, മോദി അത് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു -ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
