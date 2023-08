2030 ഓടെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറും -മക്കിൻസി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: 2030 ഓടെ ഇന്ത്യ, ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവ 2030 ഓടെ ജി 20 രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ മൂന്നെണ്ണമായിരിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ മക്കിൻസി റിപ്പോർട്ട്. കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയും ഉയർന്നുവന്നേക്കുമെന്നും മക്കിൻസി പറഞ്ഞു. രണ്ടാംലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷം കടം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. കടം-മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന അനുപാതം ഇപ്പോൾ ജി20 രാജ്യങ്ങളിൽ 300% ൽ കൂടുതലാണ്.ചൈനയും ഇന്ത്യയും ജി20 യുടെ പ്രധാന വളർച്ച എൻജിനുകളായി തുടരുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ജപ്പാനും കൊറിയയും ആയുർദൈർഘ്യം മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ പങ്ക് വരെയുള്ള സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകബാങ്ക് തീവ്ര ദാരിദ്ര്യരേഖ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 2.15 ഡോളറാണ്. വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, അവരുടെ ഉയർന്ന ജീവിതച്ചെലവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്, സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ലൈൻ പ്രതിദിനം ഒരാൾക്ക് 47 ഡോളർ ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ജി 20 സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലധികം, അല്ലെങ്കിൽ 2.6 ബില്യൺ ആളുകൾ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ രേഖയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന 100 ദശലക്ഷം ആളുകളും വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ രേഖയ്ക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന 2.2 ബില്യൺ ആളുകളും വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ 300 ദശലക്ഷം ആളുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ, ഇത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം 4.7 ബില്യൺ ആണ്.മക്കിൻസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും ജനസംഖ്യയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഈ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 2020 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 77% അല്ലെങ്കിൽ 1.07 ബില്യൺ ആളുകളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 75% അല്ലെങ്കിൽ 4.4 ദശലക്ഷം ആളുകളും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചൈന, മെക്സിക്കോ, ബ്രസീൽ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ സംഖ്യ 50 ശതമാനത്തിലധികമാണ്. യൂറോപ്പിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും കൂടുതൽ വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ, ഏകദേശം 20-30% ശാക്തീകരണ രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വിടവ് നികത്താൻ 2021-നും 2030-നും ഇടയിൽ ആവശ്യമായ മൊത്തം അധിക ചെലവ് 5.3 ട്രില്യൺ ഡോളർ ആണ്. ഈ ദശകത്തിൽ ഇത് ജി.ഡി.പിയുടെ 13% വരും. ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ കാലയളവിൽ 4.8 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ് ചെലവാക്കേണ്ടത്. Show Full Article

India to have one of the largest working age populations by 2030: McKinsey