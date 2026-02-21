Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 6:47 AM IST

    ‘പാക്‌സ് സിലിക്ക’യിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചു

    ‘പാക്‌സ് സിലിക്ക’യിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പുവെച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മേ​രി​ക്ക നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ. നി​ർ​ണാ​യ​ക ധാ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ​ശൃം​ഖ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘പാ​ക്‌​സ് സി​ലി​ക്ക’ എ​ന്ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് എ.​ഐ ഇം​പാ​ക്ട് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ എ.​ഐ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്നും തു​ട​രും.

    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്‍ണ​വ്, യു.​എ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് ഹെ​ൽ​ബെ​ർ​ഗ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സെ​ർ​ഗി​യോ ഗോ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നി​ർ​ദി​ഷ്‍ട വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. അ​ധി​ക തീ​രു​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​യ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വീ​ണ്ടും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളും എ​ടു​ത്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    പാ​ക്‌​സ് സി​ലി​ക്ക സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ രം​ഗ​ത്തി​ന് ഈ ​സ​ഖ്യം വ​ള​രെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്‍ണ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ത്ത് പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. അ​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ത്തെ സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ പ്ലാ​ന്‍റ് താ​മ​സി​യാ​തെ വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങും. സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​റി​ന്‍റെ​യും ചി​പ്പി​ന്‍റെ​യും ഡി​സൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. പാ​ക്‌​സ് സി​ലി​ക്ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പാ​ക്‌​സ് സി​ലി​ക്ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ട​ലാ​സി​ലു​ള്ള വെ​റു​മൊ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​ല്ലെ​ന്നും, പ​ര​സ്പ​രം ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന ഭാ​വി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​ണെ​ന്നും ഹെ​ൽ​ബെ​ർ​ഗ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ നേ​ട്ടം പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സെ​ർ​ഗി​യോ ഗോ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    News Summary - India signs 'Pax Silica'
