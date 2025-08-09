Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപാകിസ്താന്‍റെ ആറു...
    India
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 1:46 PM IST

    പാകിസ്താന്‍റെ ആറു വിമാനങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ തകർത്തു -വ്യോമസേന മേധാവി

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്-400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് വിമാനങ്ങൾ തകർത്തത്...
    പാകിസ്താന്‍റെ ആറു വിമാനങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ തകർത്തു -വ്യോമസേന മേധാവി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ പാകിസ്താന്‍റെ ആറു വിമാനങ്ങൾ തകർത്തതായി വെളിപ്പെടുത്തി വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ അമർ പ്രീത് സിങ്. അഞ്ച് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ കൂടാതെ പാകിസ്താന്റെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് വിമാനമാണ് തകര്‍ത്തതെന്ന് ഐ.എ.എഫ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

    ബംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് വ്യോമസേനാ മേധാവിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ള റഷ്യയുടെ എസ്-400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് പാക് വിമാനങ്ങൾ തകര്‍ത്തത്. ഏകദേശം 300 കി.മീ അകലെ വെച്ചായിരുന്നു ഇത്. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഉപരിതല-വ്യോമാക്രമണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    പാകിസ്താനിലെ ഷഹബാസ് ജേക്കോബാബാദ് വ്യോമതാവളത്തിലെ എഫ്-16 ഹാങ്ങറിന്റെ പകുതിയും നശിച്ചെന്നും അതിനുള്ളിലെ ചില വിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഐ.എ.എഫ് മേധാവി പറഞ്ഞു. വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിനൊടുവിൽ പാകിസ്താൻ ഇന്ത്യയെ വിളിച്ച് വെടിനിർത്തൽ കരാർ പറയാൻ നിർബന്ധിതരായി -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PakistanOperation Sindoor
    News Summary - India shot down 6 Pakistani fighter jets during Operation Sindoor says Air chief marshal
    Similar News
    Next Story
    X