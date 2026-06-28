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    India
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:27 PM IST

    19 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ -സീ​ഷെ​ൽ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ

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    19 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ -സീ​ഷെ​ൽ​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ
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    വി​ക്ടോ​റി​യ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ദ്വീ​പ് രാ​ജ്യ​മാ​യ സീ​ഷെ​ൽ​സു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ 19 ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ സീ​ഷെ​ൽ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ട്രി​ക് ഹെ​ർ​മി​നി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധം, സ​മു​ദ്ര​സു​ര​ക്ഷ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​യ്മെ​ന്റ്, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം, ആ​രോ​ഗ്യം, കൃ​ഷി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ കൈ​മാ​റ​ൽ, വാ​യ്പ, നാ​വി​ക​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    സീ​ഷെ​ൽ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ അ​തി​വേ​ഗ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ക​പ്പ​ലും ബോ​ട്ടു​ക​ളും യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും. ആ​റ് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ, 500 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ അ​രി, 8,500 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ സി​മ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ന്ത്യ സീ​ഷെ​ൽ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. സു​ഷ​മ സ്വ​രാ​ജ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റി​ൻ സ​ർ​വി​സും സീ​ഷെ​ൽ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ന​യ​തന്ത്ര പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 50-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് സീ​ഷെ​ൽ​സ് ‘ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​ബ്ലൂ ഹൊ​റൈ​സ​ൺ’ ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സീ​ഷെ​ൽ​സ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സീ​ഷെ​ൽ​സ് സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മോ​ദി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.​

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    TAGS:seychellesIndia
    News Summary - India-Seychelles cooperation in 19 areas
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