Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യ-റഷ്യ സാംസ്കാരിക...
    India
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:16 AM IST

    ഇന്ത്യ-റഷ്യ സാംസ്കാരിക സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ-റഷ്യ സാംസ്കാരിക സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും റ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഡോ​ള​ജി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ- റ​ഷ്യ സം​യു​ക്ത ഇ​ൻ​ഡോ​ള​ജി പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മോ​സ്കോ​യി​ലെ ഋ​ഷി വ​സി​ഷ്ഠ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടും ഭാ​ര​തീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ​വ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യോ​ഗ വ​ശി​ഷ്ട എ​ന്ന സം​സ്കൃ​ത കൃ​തി​യു​ടെ റ​ഷ്യ​ൻ പ​രി​ഭാ​ഷ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ, റ​ഷ്യ വി​ദേ​ശ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വി​ഷ്ണു ദേ​വാ​ന​ന്ദ് ഗി​രി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ബ​ൻ​വാ​രി​ലാ​ൽ പു​രോ​ഹി​ത്, ഡോ. ​ശ​ശി​ബാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsMoUIndia RussiaLatest News
    News Summary - India-Russia sign MoU for cultural cooperation
    Similar News
    Next Story
    X