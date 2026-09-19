ബംഗ്ലാദേശ് കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ

ബംഗ്ലാദേശ് കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ അവാമി ലീഗ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച 101 ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ ബംഗ്ലാദേശ് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിവരവും ധാക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുമായി ഒപ്പുവെച്ച 101 കരാറുകളും ധാരണാപത്രങ്ങളും ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഫലം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബി.എൻ.പി) ചീഫ് വിപ് നുറുൽ ഇസ്ലാം മോണി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദബന്ധം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും, കരാറുകൾ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിറ്റഗോങ്, മോങ്ഗ്ല തുറമുഖങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച ധാരണകളും ഈ അവലോകനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കരാറുകൾ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ബംഗ്ലാദേശ് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം, ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജാർഖണ്ഡിലെ അദാനി പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ്ജ സഹകരണവും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിർത്തി സുരക്ഷ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സഹകരണങ്ങളും ഈ ബന്ധത്തിൽ നിർണ്ണായകമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അവലോകനം നടക്കുന്നത്. പരസ്പര താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനർനിർവചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂൺ കബീറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യാപാരം, ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ, നദീജല പങ്കിടൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ചർച്ചയിലുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ, 1996 ഡിസംബർ 12-ന് 30 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ഗംഗാ ജല പങ്കിടൽ കരാർ 2026 ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. ജലസംബന്ധമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജോയിന്റ് റിവേഴ്സ് കമ്മീഷൻ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്നും, സാങ്കേതിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. 54 നദികൾ പങ്കിടുന്ന ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തീസ്ത നദീജല കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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