    date_range 26 Sept 2025 10:50 PM IST
    date_range 26 Sept 2025 10:50 PM IST

    യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ മോദി പുടിനോട് ചോദിച്ചെന്ന നാറ്റോയുടെ ആരോപണം തള്ളി ഇന്ത്യ

    നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റു​ട്ടെ​യാണ് ആരോപണമുന്നയിച്ചത്
    യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ മോദി പുടിനോട് ചോദിച്ചെന്ന നാറ്റോയുടെ ആരോപണം തള്ളി ഇന്ത്യ
    നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റു​ട്ടെ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ര​ൺ​ധീ​ർ ജ​യ്സ്വാ​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ഡി​മി​ർ പു​ടി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് റു​ട്ടെ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ത​ള്ളി ഇ​ന്ത്യ.

    റു​ട്ടെ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ര​ൺ​ധീ​ർ ജ​യ്സ്വാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പു​ടി​നും ത​മ്മി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​യ്സ്വാ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നാ​റ്റോ​യെ​പ്പോ​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​യാ​ളു​ക​ൾ പൊ​തു പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജ​യ്സ്വാ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പു​ടി​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ നാ​റ്റോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ, മോ​ദി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല. ‘ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണം. കാ​ര​ണം യു.​എ​സ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.’’ - എ​ന്ന് മോ​ദി ഫോ​ണി​ൽ പു​ടി​നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ റു​ട്ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

