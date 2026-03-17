Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആർ.എസ്.എസിന് ഉപരോധം...
    India
    Posted On
    date_range 17 March 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 11:09 PM IST

    ആർ.എസ്.എസിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന യു.എസ് സമിതി ശിപാർശക്കെതിരെ ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ആർ.എസ്.എസിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള യു.എസ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ കമീഷൻ ശിപാർശ തള്ളി ഇന്ത്യ. പ്രത്യേകം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ ചിത്രീകരിച്ചത് പക്ഷപാതപരമാണെന്നും, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി യു.എസ് കമീഷൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ സംശയകരമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഇത്തരം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. ആർ.എസ്.എസിനും റിസർച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിനുമെതിരെ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കമീഷന്‍റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശയുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ തരംതിരിച്ച് വിമർശിക്കുന്നതിനുപകരം അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഘാ​തം സൃ​ഷ്‍ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക്കെ​തി​രെ ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ (യു.​എ​സ്.​സി.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉ​ത്ക​ണ്ഠ ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ക​മീ​ഷ​ൻ, ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ റി​സ​ർ​ച് ആ​ൻ​ഡ് അ​നാ​ലി​സി​സ് വി​ങ്ങി​നും (റോ) ​ഉ​പ​രോ​ധം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​യു​ധ വി​ൽ​പ​ന​യും വ്യാ​പാ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളും മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ക​മീ​ഷ​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ര​ന്ത​രം മോ​ശ​മാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ന്നം വെ​ക്കു​ക​യും ആ​രാ​ധ​നാ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sanctionUSCIRFRSSIndia
    News Summary - India rebuts US panel report seeking sanctions on RSS
    X