ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 100-ാം സ്ഥാനത്ത്; ബംഗ്ലാദേശിനും നേപ്പാളിനും പിന്നിൽ

ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 100-ാം സ്ഥാനത്ത്; ബംഗ്ലാദേശിനും നേപ്പാളിനും പിന്നിൽtext_fields
ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടിണിയുടെയും പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെയും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡക്സ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 122 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 100-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 24.1 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂചിക സ്കോർ. ഇത് രാജ്യത്തെ പട്ടിണിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അവസ്ഥ 'ഗുരുതരമായ' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇന്ത്യയെക്കാൾ ചെറിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളായ ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവരെല്ലാം ഈ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണെന്നത് ഗൗരവകരമായ കാര്യമാണ്.
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പട്ടിണി സൂചിക സ്കോറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ആ പുരോഗതിയുടെ വേഗത വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ്. 2018-നും 2026-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്കോറിൽ വെറും 1.7 പോയിന്റിന്റെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനുമുമ്പ് അതായത് 2006-നും 2012-നും ഇടയിലുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 8.2 പോയിന്റിന്റെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് രാജ്യം കൈവരിച്ചിരുന്നത്. ജനസംഖ്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് 9.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളിലെ ഭാരക്കുറവ് അഥവാ വേസ്റ്റിങ് നിരക്ക് 19 ശതമാനമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേഖലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
ഈ സൂചികയിൽ അയൽരാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. നേപ്പാൾ (14.5), ശ്രീലങ്ക (10.2), ബംഗ്ലാദേശ് (19.2) എന്നീ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കുറവ് പട്ടിണി എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇടംനേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ 25.5 സ്കോറോടുകൂടി 106-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവും, വളർച്ച മുരടിക്കലും പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നാം ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ്. ഇതൊരു സ്വകാര്യ ഏജൻസി തയാറാക്കുന്നതും യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്തതുമായ ഒന്നാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ നൽകുന്ന പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന കുട്ടികൾക്കായുള്ള പി.എം പോഷൻ പദ്ധതി, മിഷൻ പോഷൻ 2.0 തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും പോഷകാഹാരവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വാദിക്കുന്നു.