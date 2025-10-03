Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:24 PM IST

    പാക് അധീന കശ്മീരിൽ ഗുരുതര മനുഷ്യാവകാ​ശ ലംഘനങ്ങളെന്ന് ഇന്ത്യ

    India points on critical human right voilations in pakistan-occupied Kashmir
    ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പാക് അധീന കശ്മീരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മുസാഫറാബാദിൽ നടന്ന സമരത്തെത്തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രകടനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ  പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ പാ​ക് അ​ധീ​ന ക​ശ്മീ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഭീ​തി​ജ​ന​ക​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ. ഇ​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​ക്താ​വ് ര​ൺ​ധീ​ർ ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ പാ​ക് അ​ധീ​ന ക​ശ്മീ​രി​ലെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം പാ​കി​സ്താ​ന്റെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ ന​യ​മാ​ണെ​ന്നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പാ​ക് അ​ധീ​ന കാ​ശ്മീ​രി​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​യ്സ്വാ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ് ഈ ​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ‘പാക് അധീന കശ്മീരിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ പാക് സൈന്യം നടത്തുന്ന ക്രൂരതകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും പാകിസ്താൻ ഏറ്റെടുക്കണം. ക്രൂരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പാകിസ്താന്റെ അടിച്ചമർത്തൽ സമീപനത്തിന്റേയും നിയമവിരുദ്ധമായ കടന്നുകയറ്റത്തിന്‍റെ ഫലമായി നടക്കുന്ന വിഭവ കൊള്ളയുടെയും പരിണിതഫലമാണ് ഇതെന്നാണ് ഇന്ത്യ കരുതുന്നത്. ഈ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് പൂർണ ഉത്തരവാദികൾ പാകിസ്താനാണ്’,- വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

