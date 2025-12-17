Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    17 Dec 2025 11:40 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 11:40 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും. മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ.

    ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ത്. സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (സി.​ഇ.​പി.​എ) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ 2023ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യു​ക​യോ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യും. വ്യാ​പാ​രം പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി 2022ൽ ​സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 2024-25ൽ ​ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രം 1005 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റേ​താ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, യൂ​റി​യ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ധ​ന ധാ​തു​ക്ക​ൾ, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അ​മൂ​ല്യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രു​മ്പ്, ഉ​രു​ക്ക്, ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, തേ​യി​ല, കാ​പ്പി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്രം, ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    News Summary - India-Oman Free Trade Agreement to be signed in Muscat today
